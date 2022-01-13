Глава государства рассказал об общей ситуации в стране в связи с коронавирусом

Согласно последним данным по поводу вакцинации где-то 64% населения старше 18 лет получили обе дозы, все население - меньше. Наряду с этим, "бустерной" дозой привились более 1 млн 500 тыс человек, в том числе и я. Говорю об этом впервые. Я привился в трет

Согласно последним данным по поводу вакцинации где-то 64% населения старше 18 лет получили обе дозы, все население - меньше. Наряду с этим, "бустерной" дозой привились более 1 млн 500 тыс человек, в том числе и я. Говорю об этом впервые. Я привился в третий раз и всем советую сделать это.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«В настоящее время в большинстве стран основная проблема связана с количеством больных и нехваткой коек. У нас ситуация положительная. В настоящее время мы имеем 10 тыс больничных коек, из которых занято только 10%. То есть 9 тыс коек пустуют. Не дай Бог, если пандемия станет более масштабной, у нас есть достаточно возможностей. Также важным вопросом является число мест в реанимации. Их число в Азербайджане равно 875. В настоящее время занято 26% этих мест. С данной точки зрения мы можем чувствовать себя спокойно. Именно поэтому мы снимаем почти все ограничения. В настоящее время многие страны опять возвращаются к локдауну, требуют ограничений. Это оказывает отрицательное влияние на психологическое состояние, экономическую деятельность людей. А мы все делаем в соответствии с ситуацией. Другими словами, главное здесь минимизировать объем распространения вируса. Также хочу отметить, что население Азербайджана ведет себя очень ответственно. У нас нет каких-либо антиковидных тенденций или кампаний. Люди в осознанном порядке идут, прививаются и понимают, что это их защищает. Смертность среди привитых людей очень низкая. Многие мои знакомые легко перенесли заражение после прививки. Я даже знаю людей, зараженных "омикроном", которые выздоравливали в течение пяти-шести дней без каких-либо серьезных симптомов. Возможно, "омикрон" является более слабым вирусом. Правда я не эксперт в этом деле и не хочу озвучивать серьезные мысли об этом. Но мои наблюдения показывают, что он более заразен, но менее опасен», - сказал Президент.