Глава госагентства рассказал о сотрудничестве с Турцией в области ОМС

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании с профильным турецким ведомством о взаимном признании обязательного медицинского страхования".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, представляя отчет о деятельности агентства.
По его словам, документ предусматривает в течении трех лет взаимное признание обязательного медицинского страхования между двумя странами: "Я думаю, что за этот срок нам удастся достичь взаимного признания ОМС".