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Глава госагентства рассказал о сотрудничестве с Турцией в области ОМС

Глава госагентства рассказал о сотрудничестве с Турцией в области ОМС "Мы подписали меморандум о взаимопонимании с профильным турецким ведомством о взаимном признании обязательного медицинского страхования".
Здоровье
2 мая 2022 г. 12:59
Глава госагентства рассказал о сотрудничестве с Турцией в области ОМС

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании с профильным турецким ведомством о взаимном признании обязательного медицинского страхования".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, представляя отчет о деятельности агентства.

По его словам, документ предусматривает в течении трех лет взаимное признание обязательного медицинского страхования между двумя странами: "Я думаю, что за этот срок нам удастся достичь взаимного признания ОМС".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri Türkiyə ilə icbari tibbi sığorta sahəsində əməkdaşlıqdan danışıb

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