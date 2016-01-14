Генсек ООН: Более 10 тыс. жителей Западной Африки излечились от Эболы

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Более 10 тысяч жителей Западной Африки перенесли болезнь, вызванную вирусом Эбола (БВВЭ), и нуждаются в поддержке. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном прогрессу в борьбе с эпидемией опасной лихорадки, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Более 10 тыс. человек в Западной Африке перенесли вирус Эбола. Они нуждаются в комплексной поддержке, которая позволит обеспечить их здоровье и благополучие. Мы должны заботиться о выживших, о вдовах, о сиротах, а также о других уязвимых группах населения", - сказал генсек.

По его словам, впервые с начала эпидемии в феврале 2014 года регион стоит на пороге того, чтобы объявить о полном прекращении передачи вируса. Сьерра-Леоне и Гвинея добились этого в конце 2015 г. и теперь проходят 90-дневный период внимательного надзора. Как сообщил Пан Ги Мун, власти Либерии собираются в четверг объявить о прекращении случаев передачи вируса. "Это означает, что 14 января все известные цепочки распространения (вируса) в Западной Африке прервутся", - подчеркнул он. В то же время, административный глава ООН предупредил о возможных локальных вспышках инфекции в течение года и призвал международное сообщество не терять бдительности. "Иногда, когда проблема минует фазу кризиса, мир оставляет ее позади, а порой даже забывает о ней", - отметил генсек, призвав страны не расслабляться и сделать все, чтобы эпидемия не повторилась.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате эпидемии БВВЭ в Западной Африке погибли более 11 тыс. человек. Большинство жертв пришлось на три страны - Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Как сообщил в декабре Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), вспышка смертельно опасного вируса оставила сиротами 22 тыс. детей.