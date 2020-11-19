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Гаджиев: Рост случаев заражения COVID-19 вызывает серьезную озабоченность

Гаджиев: Рост случаев заражения COVID-19 вызывает серьезную озабоченность По его словам, в последнее время в мире растет число случаев заражения коронавирусом
Здоровье
19 ноября 2020 г. 14:28
Гаджиев: Рост случаев заражения COVID-19 вызывает серьезную озабоченность

"В последнее время тема брифингов посвящались Отечественной войне. Каждый из нас испытывает радость от работы, проделанной под руководством Верховного главнокомандующего".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров.

По его словам, в последнее время в мире растет число случаев заражения коронавирусом: "Наблюдается даже очень высокая тенденция роста. Это серьезно беспокоит и нашу страну. Рост ежедневных случаев заражения в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Gündəlik yoluxma hallarının artması ciddi narahatlıq yaradır”

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