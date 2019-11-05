Фонд Гейдара Алиева отправит Огтая Гюльалыева на лечение в Турцию

Лечение Огтая Гюльалыева, попавшего под машину 29 октября при переходе дороги, продолжится в одной из турецких клиник.

Об этом Report сообщила его супруга Фируза Гюльалыева.

Она сообщила, что прибывшие по инициативе Фонда Гейдара Алиева из Турции специалисты обследовали О.Гюльалыева: "Его состояние тяжелое, поэтому было решено продолжить лечение в Турции. Мы согласились. Завтра утром его отправят в Турцию".

Напомним, что по поручению президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд взял на себя вопрос в связи с лечением правозащитника Огтая Гюльалыева.

Отметим, что 29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина, автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате наезда правозащитник получил тяжкие повреждения, у него произошло внутримозговое кровоизлияние. 30 октября в City Hospital О.Гюльалыев был прооперирован.