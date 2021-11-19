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Еврокомиссар не исключил появления "болгарского" штамма коронавируса

Еврокомиссар не исключил появления "болгарского" штамма коронавируса Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о возможности появления "болгарского" варианта коронавируса из-за низких показателей уровня вакцинации в Болгарии. Он назвал ситуацию трагедией.
Здоровье
19 ноября 2021 г. 16:29
Еврокомиссар не исключил появления болгарского штамма коронавируса

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о возможности появления "болгарского" варианта коронавируса из-за низких показателей уровня вакцинации в Болгарии. Он назвал ситуацию трагедией.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я не хотел бы говорить о потенциальном "болгарском варианте", но если мы что-то не предпримем, то уже зимой мы может стать свидетелями этого. Поскольку очень много людей не вакцинированы, может сформироваться новый вариант и стать гораздо более устойчивым", - сказал Бретон, который находится с визитом в Болгарии. Его слова приводит Болгарское национальное радио (БНР).

По его словам, в Европе вакцинированы 76% населения, а в Болгарии привились лишь 26% жителей, на фоне этого "приближается пятая волна".

За последние сутки в Болгарии выявлены 2 785 случаев COVID-19. В целом после заражения коронавирусом в Болгарии скончались почти 27 тыс. человек, за последние сутки - 145, причем 91% из них не прошел вакцинацию.

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Версия на азербайджанском языке Avropa komissarı koronavirusun Bolqarıstan ştamının meydana gələcəyini istisna etməyib

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