Еще несколько прибывших из Китая азербайджанцев отпущены из карантина

Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию о прибывших из Китая гражданах Азербайджана.

В поступившей в Report информации говорится, что по состоянию на 7 февраля в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра находятся три человека.

"В здоровье находящихся в больнице не обнаружено серьезных проблем. Врачи продолжают наблюдение. Еще раз отмечаем, что эти лица находились в китайских городах, где коронавирус не был зафиксирован. Они не контактировали с больными людьми. Лица, прибывшие из региона, где находится очаг распространения заболевания, содержатся в специально выделенном медучреждении. В их здоровье тоже не обнаружено проблем. По окончании карантинного периода их отпустят домой", - говорится в совместной информации.

Минувшим днем в Клиническом медцентре под наблюдением врачей находилось 6 человек.