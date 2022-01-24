Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило контракты еще с 7 медицинскими учреждениями с целью повышения доступности граждан к медицинским услугам.
Как сообщает Report, об этом заявила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова на брифинге, посвященном деятельности ведомства за прошлый год.
Она отметила, что количество медицинских учреждений, с которыми агентство заключило контракты, возросло с 27 до 34.
Договора о предоставлении бесплатных медицинских услуг заключены с:
1. Baku Health Center
2. Центральная Клиническая Больница
3. Caspian International Hospital
4. Республиканский Диагностический Центр
5. Гянджинский Лечебно-Диагностический Центр
6. Гянджинская Международная Больница
7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского Медицинского Университета
8. Центральная Больница Нефтяников
9. Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
10. EGE Hospital
11. Sumqayıt Hospital
12. Avrasiya Hospital
13. Специальный Лечебно-Оздоровительный Комплекс
14. Leyla Medical Center
15. Badam Medical Center
16. Lor Hospital
17. Международный госпиталь "Məlhəm"
18. Частная лечебница "OKİ"
19. Закрытое акционерное общество “Azəri Med” (Zəfəran hospital)
20. Клиника Oksigen
21. Медицинский центр "Diaqnoz"
22. ООО "Ortoped”
23. Mediland Hospital
24. Medera Hospital
25. Stimul Hospital
26. Medistyle Hospital
27. ООО "Batgez Medical Plaza"
28. ООО “Citolab”
29. ООО “ANES”
30. ООО “Salam Doktor”
31. Учебно-Терапевтическая Клиника Азербайджанского Медицинского Университета
32. Клиника "İstanbul NS"
33. ООО “Olimp-Hospital”
34. ООО “ŞAMA” (KƏPƏZ HOSPITAL)