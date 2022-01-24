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Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК

Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило контракты еще с 7 медицинскими учреждениями с целью повышения доступности граждан к медицинским услугам
Здоровье
24 января 2022 г. 13:01
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило контракты еще с 7 медицинскими учреждениями с целью повышения доступности граждан к медицинским услугам.

Как сообщает Report, об этом заявила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова на брифинге, посвященном деятельности ведомства за прошлый год.

Она отметила, что количество медицинских учреждений, с которыми агентство заключило контракты, возросло с 27 до 34.

Договора о предоставлении бесплатных медицинских услуг заключены с:

1. Baku Health Center

2. Центральная Клиническая Больница

3. Caspian International Hospital

4. Республиканский Диагностический Центр

5. Гянджинский Лечебно-Диагностический Центр

6. Гянджинская Международная Больница

7. Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского Медицинского Университета

8. Центральная Больница Нефтяников

9. Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

10. EGE Hospital

11. Sumqayıt Hospital

12. Avrasiya Hospital

13. Специальный Лечебно-Оздоровительный Комплекс

14. Leyla Medical Center

15. Badam Medical Center

16. Lor Hospital

17. Международный госпиталь "Məlhəm"

18. Частная лечебница "OKİ"

19. Закрытое акционерное общество “Azəri Med” (Zəfəran hospital)

20. Клиника Oksigen

21. Медицинский центр "Diaqnoz"

22. ООО "Ortoped”

23. Mediland Hospital

24. Medera Hospital

25. Stimul Hospital

26. Medistyle Hospital

27. ООО "Batgez Medical Plaza"

28. ООО “Citolab”

29. ООО “ANES”

30. ООО “Salam Doktor”

31. Учебно-Терапевтическая Клиника Азербайджанского Медицинского Университета

32. Клиника "İstanbul NS"

33. ООО “Olimp-Hospital”

34. ООО “ŞAMA” (KƏPƏZ HOSPITAL)

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