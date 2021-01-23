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Еще 13 предприятиям из Азербайджана разрешен экспорт помидоров и яблок в Россию

Еще 13 предприятиям из Азербайджана разрешен экспорт помидоров и яблок в Россию Продолжаются совместные меры Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур по снятию ограничений на некоторые продукты питания, экспортируемые из Азербайджана в Россию
Здоровье
23 января 2021 г. 16:30
Еще 13 предприятиям из Азербайджана разрешен экспорт помидоров и яблок в Россию

Продолжаются совместные меры Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур по снятию ограничений на некоторые продукты питания, экспортируемые из Азербайджана в Россию.

Как передает Report, в результате переговоров между АПБА и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 25 января 2021 разрешен экспорт помидоров в Россию предприятиям ООО Novas Agro, ООО Techno Aqro, ООО Cavid, предприятиям физических лиц Исламзаде Бахруза Сардар оглу, Ибрагимовой Шафаг Фирудин гызы, Гусейнову Шакиру Наби оглу, а также на экспорт яблок ООО “Союзагроконтракт", ООО Amoris, ООО D. fruits fermer təsərrüfatı, ООО Qrant Garden, ООО Agrarco, ООО Ecofruit, ООО Yaşıl Bağlar.

Между АПБА и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ведутся интенсивные переговоры в связи с этим.

До сих пор соответствующий орган РФ выдал разрешение на вывоз продукции в Россию 39 предприятиям по производству томатов, 10 - яблок.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 13 müəssisəsi Rusiyaya pomidor və alma ixrac edəcək

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