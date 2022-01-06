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ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX

ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX Евросоюз (ЕС) предоставил бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX в 2021 году.
Здоровье
6 января 2022 г. 13:27
ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX
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Евросоюз (ЕС) предоставил бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы превысили наши цели по выделению вакцин в 2021 году, предоставив странам мира с низким и средним уровнем развития 380 млн доз вакцин, главным образом через COVAX. И мы сделаем еще больше - к середине 2022 года мы пообещали раздать 700 млн доз вакцин", - написала она.

Страны ЕС в настоящее время ускоренными темпами проводят довакцинацию своего населения бустерными дозами вакцин, наиболее распространены препараты американских компаний Pfizer и Moderna.

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Версия на английском языке EU donates 380 million doses of vaccines to poor countries through COVAX program
Версия на азербайджанском языке Aİ COVAX proqramı çərçivəsində kasıb ölkələrə 380 milyon doza vaksin verib

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