ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX

Евросоюз (ЕС) предоставил бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX в 2021 году.

Евросоюз (ЕС) предоставил бедным странам мира 380 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы превысили наши цели по выделению вакцин в 2021 году, предоставив странам мира с низким и средним уровнем развития 380 млн доз вакцин, главным образом через COVAX. И мы сделаем еще больше - к середине 2022 года мы пообещали раздать 700 млн доз вакцин", - написала она.

Страны ЕС в настоящее время ускоренными темпами проводят довакцинацию своего населения бустерными дозами вакцин, наиболее распространены препараты американских компаний Pfizer и Moderna.