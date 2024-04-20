О нас

Эрсин Татар: Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины

Эрсин Татар: Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины.
Здоровье
20 апреля 2024 г. 09:57
Эрсин Татар: Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины

Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Северного Кипра Эрсин Татар во время выступления на открытии совместного образовательного совещания в области педиатрии между Турцией, Азербайджаном и Северным Кипром.

Э.Татар отметил, что обмен опытом с врачами из Азербайджана и Турции способствует развитию медицины на Северном Кипре.

"Следует объединить наши возможности в этой сфере. Обмен мнениями и сотрудничество в области медицины принесет большую пользу тюркскому миру”, - подчеркнул президент.

Отметим, что совместное образовательное совещание в области педиатрии Турции, Азербайджана и Северного Кипра завершится 21 апреля. На мероприятии присутствует большое количество авторитетных ученых-медиков и врачей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ersin Tatar: Northern Cyprus, Türkiye and Azerbaijan should combine their capabilities in medicine
Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: Şimali Kipr, Türkiyə və Azərbaycan tibb sahəsində imkanlarını birləşdirməlidir

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi