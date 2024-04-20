Эрсин Татар: Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины

Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины.

Северный Кипр, Турция и Азербайджан должны объединить свои возможности в области медицины.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Северного Кипра Эрсин Татар во время выступления на открытии совместного образовательного совещания в области педиатрии между Турцией, Азербайджаном и Северным Кипром.

Э.Татар отметил, что обмен опытом с врачами из Азербайджана и Турции способствует развитию медицины на Северном Кипре.

"Следует объединить наши возможности в этой сфере. Обмен мнениями и сотрудничество в области медицины принесет большую пользу тюркскому миру”, - подчеркнул президент.

Отметим, что совместное образовательное совещание в области педиатрии Турции, Азербайджана и Северного Кипра завершится 21 апреля. На мероприятии присутствует большое количество авторитетных ученых-медиков и врачей.