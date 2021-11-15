Эксперты сделали прогноз о сроках завершения борьбы с пандемией COVID-19

Миру придется учиться жить с COVID-19 как с эндемической болезнью на протяжении многих лет.

Миру придется учиться жить с COVID-19 как с эндемической болезнью на протяжении многих лет.

Как передает Report, об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.

Отмечается, что коронавирус сохранит темпы распространения, однако "сезонными вспышками" в холодное время года, как грипп и другие респираторные инфекции. Ученые считают, что благодаря вакцинации болезнь войдет в так называемое устойчивое состояние.

Учитывая масштабы передачи вируса во всем мире, следует подумать о том, как одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы, отмечают специалисты.