Эксперты сделали прогноз о сроках завершения борьбы с пандемией COVID-19

Миру придется учиться жить с COVID-19 как с эндемической болезнью на протяжении многих лет.
Как передает Report, об этом пишет британское издание
Отмечается, что коронавирус сохранит темпы распространения, однако "сезонными вспышками" в холодное время года, как грипп и другие респираторные инфекции. Ученые считают, что благодаря вакцинации болезнь войдет в так называемое устойчивое состояние.
Учитывая масштабы передачи вируса во всем мире, следует подумать о том, как одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы, отмечают специалисты.