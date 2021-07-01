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Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе

Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе “Существует очень высокая вероятность распространения штамма коронавируса “дельта” на Южный Кавказ”.
Здоровье
1 июля 2021 г. 17:43
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе

Существует высокая вероятность распространения штамма коронавируса “Дельта” на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщила старший специалист по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смоллвуд.

По ее словам, штамм “дельта” быстро заменяет другие варианты коронавируса во всем регионе, в странах Западной Европы, в России и нескольких странах Центральной Европы: “И, вероятно, это также произойдёт в Центральной Азии, а также на Южном Кавказе”.

Эксперт отметила, что “в прошлом Азербайджан очень своевременно предпринимал меры по снижению числа случаев заражения коронавирусом в стране, и это необходимо продолжать”.

Она отметила важность продолжения вакцинации в стране от COVID-19, потому что, учитывая распространение штамма "дельта", несмотря на то, что вакцинация охватывает все большее число населения, все еще остаются люди, которые подвержены риску тяжелого течения COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Delta” ştammı Cənubi Qafqazda yayıla bilər
Версия на английском языке WHO expert warns of risk of spreading Delta strain of COVID to South Caucasus

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