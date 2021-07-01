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Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации

Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации “В Азербайджане мы видим очень сильную приверженность властей поддержке иммунизации в стране”.
Здоровье
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации

“В Азербайджане мы видим очень сильную приверженность властей поддержке иммунизации в стране”.

Об этом Report заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш.

Бенеш напомнил, что на данном этапе более 20% населения Азербайджана уже вакцинированы и назвал это важным достижением для страны.

“Мы видим, что правительство прилагает усилия по доставке различных вакцин, чтобы предоставить гражданам возможность выбора в процессе вакцинации”, - добавил эксперт.

Он также рекомендовал увеличить охват вакцинации, чтобы включить в этот процесс больше представителей пожилого населения.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan hökuməti peyvəndləmə işlərinə böyük əhəmiyyət verir"
Версия на английском языке WHO specialist: Azerbaijani authorities committed to support immunization against COVID

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