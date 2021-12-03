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Эксперт: странам Африки понадобится $484 млрд для противодействия последствиям пандемии

Эксперт: странам Африки понадобится $484 млрд для противодействия последствиям пандемии Правительствам африканских стран потребуется около 484 млрд долларов США в течение следующих трех лет для противодействия социально-экономическим последствиям пандемии коронавируса и для восстановления экономики.
Здоровье
3 декабря 2021 г. 21:53
Эксперт: странам Африки понадобится $484 млрд для противодействия последствиям пандемии

Правительствам африканских стран потребуется около 484 млрд долларов США в течение следующих трех лет для противодействия социально-экономическим последствиям пандемии коронавируса и для восстановления экономики.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Maghreb Arabe Press, об этом заявил вице-президент Африканского банка развития (АБР) Кевин Урама.

"До пандемии, по оценке АБР, потребности Африки только в инвестициях в инфраструктуру составляли от 130 млрд до 170 млрд долларов США в год, создавая годовой дефицит финансирования от 68 млрд до 108 млрд долларов США, - сказал он, выступая на проходящей в Кабо-Верде конференции. - Дефицит финансирования инфраструктуры здравоохранения на континенте оценивался примерно в 26 млрд долларов США в год".

"В связи с пандемией, которая выявила острую необходимость в создании качественной инфраструктуры здравоохранения и мощностей по производству фармацевтической продукции, эти потребности в инвестициях еще больше увеличились", - подчеркнул Урама. "По оценке АБР, правительствам африканских стран потребуется около 484 млрд долларов США в течение следующих трех лет для противодействия социально-экономическим последствиям пандемии и поддержания процесса восстановления экономики", - подытожил он.

Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике и социальной сфере стран Африки. На континенте полностью вакцинировано лишь около 6% населения.

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