Эксперт Минздрава: В 2024 году в стране не выявлено никаких новых сезонных заболеваний

В текущем году в стране не выявлено никаких новых сезонных заболеваний.

В текущем году в стране не выявлено никаких новых сезонных заболеваний.

Об этом в интервью Report рассказал эксперт-специалист Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что, несмотря на конец декабря, резкого роста сезонного гриппа не наблюдается.

"В различные периоды появляются разные штаммы вируса гриппа. Помимо этого, существует около 200 видов других респираторных вирусов, которые циркулируют в разное время. Однако эти вирусы не являются новыми. В 2024 году в стране не зарегистрированы новые сезонные заболевания. Традиционно декабрь, январь и февраль – это месяцы, благоприятные для распространения гриппа. Несмотря на конец декабря, резкого роста случаев сезонного гриппа пока не наблюдается. Возможно, активность вируса усилится позже, но на данный момент она ниже уровня прошлых лет", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.