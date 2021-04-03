Эксперт назвала три главных фактора риска при коронавирусе

У перенесших коронавирус могут возникнуть неврологические проблемы, в частности поражения центральной нервной системы, которые связаны с тремя рисками

У перенесших коронавирус могут возникнуть неврологические проблемы, в частности поражения центральной нервной системы, которые связаны с тремя рисками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, их назвала руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

"Особое значение имеет сочетание COVID-19 и острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). У больных коронавирусом, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска, в первую очередь сахарного диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии", - отметила эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, тяжелое течение COVID-19 способствует возникновению провоспалительных изменений, нарушений свертываемости крови и поражению микрососудистого русла.