Двое пациентов с подозрением на коронавирус выписаны из больницы

Содержащиеся в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра №1 с подозрением на коронавирус двое пациентов выписаны домой.

Как сообщили в Минздраве в ответ на запрос Report, у обучающихся в китайских городах Чанчунь и Ухань граждан Азербайджана 1994 и 1992 г.р. не обнаружено серьезных проблем со здоровьем, период их нахождения на карантине завершился: "В настоящее время в центре нет больных".

Напомним, что эти студенты 1 февраля прибыли в Анкару рейсом Ухань-Анкара и были размещены там на карантин. В Турции во время нахождения на карантине у них взяли анализы, показавшие отрицательный результат, проблем со здоровьем обнаружено не было. При возвращении в Баку после завершения карантинного периода у них было отмечено небольшое повышение температуры тела, ввиду чего их разместили в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра.

Отметим, что как сообщили Минздраву в специальном медучреждении для прибывших из эпицентра болезни, в больнице сейчас находится 1 человек. Его карантинный период завершится 18 февраля. Состояние пациента нормальное.