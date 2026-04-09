В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

Двое несовершеннолетних, пострадавших от отравления угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт, были выписаны из стационара, тогда как состояние других пациентов характеризуется как тяжелое.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра продолжается лечение двое пострадавших. Их состояние на данный момент оценивается как средней тяжести.

Еще один человек, который продолжает получать лечение в Детской клинической больнице имени А.Ф.Караева при Республиканском педиатрическом центре с диагнозом менингоэнцефалит, находится в тяжелом стабильном состоянии.

Двое пациентов, находившихся на лечении в инфекционном отделении, были признаны удовлетворительными по состоянию здоровья и направлены домой для прохождения амбулаторной терапии.

Отметим, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт 6 членов одной семьи отравились угарным газом, впоследствии 2-летняя девочка скончалась.