Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan ikisi evə buraxılıb
- 09 aprel, 2026
- 11:15
Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən iki uşaq xəstəxanadan evə buraxılıb, digərlərinin vəziyyəti ağırdır.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasında iki nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.
Yoluxucu xəstəliklər şöbəsində müalicəsi davam etdirilən iki nəfərin vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən bir nəfərin vəziyyəti isə ağır stabil qiymətləndirilir.
Qeyd edək ki, aprelin 1-i Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.