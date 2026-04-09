İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan ikisi evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    09 aprel, 2026
    11:15
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan ikisi evə buraxılıb

    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən iki uşaq xəstəxanadan evə buraxılıb, digərlərinin vəziyyəti ağırdır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasında iki nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.

    Yoluxucu xəstəliklər şöbəsində müalicəsi davam etdirilən iki nəfərin vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdindəki Ə.F.Qarayev adına Uşaq Klinik Xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən və meninqoensofalit diaqnozu təyin edilən bir nəfərin vəziyyəti isə ağır stabil qiymətləndirilir.

    Qeyd edək ki, aprelin 1-i Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı qız ölüb.

    В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

    Son xəbərlər

    11:55
    Foto

    İlham Əliyev Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:53

    İlham Əliyev: Mina problemi Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidir

    Daxili siyasət
    11:51

    İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:50
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    11:47
    Foto

    İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:46

    Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Elm və təhsil
    11:42
    Video

    "İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!

    Biznes
    11:39

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    11:37

    Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə yeni müqavilə üçün maaşının azaldılmasına razılaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti