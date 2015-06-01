​Двое из пострадавших в результате пожара в Бинагадинском районе пока находятся в больнице

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Двое из 33-х пострадавших в результате пожара в Бинагадинском районе продолжают лечение в отделении токсикологии Клинического медицинского центра №1. Об этом Report сообщил завотделом медицинского учреждения Азер Магсудов.

По его словам, проходящим лечение пострадавшим поставлен диагноз отравление угарным газом, удушье дымом и ожоги различной степени тяжести: "В настоящее время продолжается лечение 36-летней Гюнай Магеррамовой и 49-летней Рагили Алекперовой. Опасности для их жизни нет. Рагилю Алекперову выпишут сегодня во вторую половину дня, а лечение Гюнай Магеррамовой пока продолжается".

Как сказал А. Магсудов, выписанные пострадавшие находятся под присмотром участковых врачей по месту регистрации: "В соответствии с рекомендацией Главного управления здравоохранения участковые врачи часто навещают пострадавших и обследуют их. Вся информация собирается, и в случае необходимости, они советуются с нами и оказывают необходимую помощь. Состояние выписанных из отделения токсикологии пострадавших нормальное".

Напомним, что 19 мая в 16-этажном жилом здании в Бинагадинском районе Баку произошел пожар. В результате погибли 15 человек, 4 из которых были детьми, более 50-ти получили ранения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая тяжелые результаты) УК. Кроме того, создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.