Доклад: Более 20% населения Азербайджана страдает от избыточного веса

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Международное агентство FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations) представило результаты исследований о распространенности ожирения по странам мира, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Агентство опубликовала данные о том, какой процент взрослых (18 лет и старше) людей страдает ожирением по странам мира. В итоговый рейтинг "избыточного веса" включены 195 государств.

Азербайджан занял 88-е место в данном рейтинге с 21,3% населения, страдающих от избыточного веса.

Турция заняла 22-е место с 29,3% населения, Россия - 47-е с 25,2%, Иран - 77-е с 22,5%, Грузия - 93-е с 20,9%, Армения - 106-е с 19,1%.

Самыми стройными на планете оказались жители Вьетнама, Тимора и Бурунди.

Вопреки расхожему мнению о том, что больше всего толстяков среди жителей США, эта страна оказалась лишь на 11-м месте в рейтинге излишней упитанности. Доля людей с лишним весом в Штатах составляет 35,5% - то есть более трети.

Больше всего толстяков в мире живет на островах Кука - там лишний вес у 52,4% населения. На втором и третьем месте с результатом 50,7% оказались Ниуэ и Науру.