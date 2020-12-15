Директор: Вакцина CoronaVax эффективна на 95-97 процентов

"Самое большое преимущество вакцины CoronaVax – воздействие на иммунную систему и создание антител. Она надежная и не создаст последствий. В настоящее время в связи с этим вирусом работы идут на 3-й фазе".

"Самое большое преимущество вакцины CoronaVax – воздействие на иммунную систему и создание антител. Она надежная и не создаст последствий. В настоящее время в связи с этим вирусом работы идут на 3-й фазе".

Как сообщает Report, об этом директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики, профессор Адиль Аллахвердиев сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"В результате многочисленных исследований эффективность вакцины составила 95-97 процентов. Турция также проводит расследование в связи с этой вакциной. Эта вакцина может переноситься и при обычной температуре. Для других вакцин необходимо соблюдать принцип "холодной цепи"", - сказал он.