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Директор: Создан генетический профиль 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев

Директор: Создан генетический профиль 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев Генетический материал брался у троих родственников каждого из 4 тыс. граждан, пропавших без вести в 90-х годах в период Первой Карабахской войны. Генетический профиль каждого из них уже готов.
Здоровье
6 октября 2022 г. 11:56
Директор: Создан генетический профиль 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев

Генетический материал брался у троих родственников каждого из 4 тыс. граждан, пропавших без вести в 90-х годах в период Первой Карабахской войны. Генетический профиль каждого из них уже готов.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, об этом представителям аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, все обнаруженные костные останки хранятся в специальных депо: “По поручению президента поиски всех пропавших будут продолжаться до тех пор, пока не будет найден последний”.

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Версия на английском языке Director: Genetic profiles of 4,000 missing Azerbaijanis have been created
Версия на азербайджанском языке Direktor: “İtkin düşmüş 4 min azərbaycanlının genetik profili yaradılıb”

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