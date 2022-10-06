Директор: Создан генетический профиль 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев

Генетический материал брался у троих родственников каждого из 4 тыс. граждан, пропавших без вести в 90-х годах в период Первой Карабахской войны. Генетический профиль каждого из них уже готов.

Генетический материал брался у троих родственников каждого из 4 тыс. граждан, пропавших без вести в 90-х годах в период Первой Карабахской войны. Генетический профиль каждого из них уже готов.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, об этом представителям аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, все обнаруженные костные останки хранятся в специальных депо: “По поручению президента поиски всех пропавших будут продолжаться до тех пор, пока не будет найден последний”.