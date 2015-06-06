​Директор института: В Азербайджане достаточно запасов крови

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане достаточно запасов крови. Однако они должны постоянно обновляться".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Зохра Алимирзоева.

З.Алимирзоева отметила, что кровь имеет срок хранения, поэтому запасы должны постоянно обновляться.

По ее словам, цель заключается в обеспечении добровольного донорства: "В любой точке мира, в том числе Азербайджане, существует большой спрос на кровь. В нашей стране много наследственных заболеваний крови, гематологических и онкологических больных. Запасы крови необходимы этим больным, а также для использования в области хирургии".

По словам З.Алимирзоевой, в Центральном банке крови достаточно запасов крови всех групп: "Нельзя сказать конкретно, в какой группе крови существует больше необходимости. Кровь различных групп нужна всегда. Один донор может спасти жизнь нескольких человек, потому что используются различные компоненты крови".

Директор института добавила, что донорами крови являются как близкие родственники нуждающихся в крови пациентов, так и добровольные доноры, сдающие кровь в ходе организованных министерством здравоохранения акций: "В нашей стране необходимо развивать добровольное донорство".