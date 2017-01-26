Директор Центра психического здоровья: Это первый суицид психолога в Азербайджане

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Я несколько раз встречался с психотерапевтом Даянатом Рзаевым, покончившим с собой. Это было примерно 4-5 лет назад. Он был очень грамотным, адекватным человеком. Я не слышал ничего плохого о нем.

Об этом в заявлении Report сказал директор Центра психологического здоровья, профессор Фуад Исмаилов.

По его словам, от суицида никто не застрахован: "То есть люди всех профессий могут совершить самоубийство. У каждого человека существует риск суицида в кризисных ситуациях. Естественно, я не могу сказать ничего конкретного, так как не знаю причин самоубийства Даяната Рзаева. Однако хочу отметить, что психологи и психиатры мало склонны к суицидам. По имеющейся у меня информации, в Азербайджане не было подобного факта, это произошло впервые".

Ф.Исмаилов также отметил, что в редких случаях психологи и психиатры совершают самоубийство: "Они не входят в группу риска. К суицидам чаще склонны реаниматологи, фармакологи и военные. Они относятся к группе риска".