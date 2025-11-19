Депутат: Обеспечение лекарственными препаратами онкобольных не на должном уровне

Несмотря на общее увеличение расходов на здравоохранение в бюджете на 2026 год, обеспечение лекарственными препаратами онкобольных все еще не на должном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, в мире онкологические заболевания уже не считаются безнадежным диагнозом:

"Благодаря современным терапиям и препаратам нового поколения большинство пациентов могут сохранять высокое качество жизни более десяти лет. По этой причине финансовая поддержка, предоставляемая в рамках государственной программы в этой сфере, должна быть увеличена".

Махмудов отметил, что нынешние объемы финансирования недостаточны, если учитывать реальные мировые цены на лечение и количество пациентов:

"В онкологии таргетные препараты продлевают жизнь пациентов на годы. Это и социальная ответственность, и защита человеческого капитала. Нагрузка на систему обязательного медицинского страхования в последние годы чрезмерно возросла. Полное возложение расходов на онкологические препараты на ОМС может создать пробелы в системе. Пациенты не могут оплачивать лечение самостоятельно. А неполная терапия напрямую ухудшает показатели выживаемости. Усиление государственных программ даст быстрый эффект - повысится качество жизни и шансы на выживание тысяч людей".