Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Депутат: Обеспечение лекарственными препаратами онкобольных не на должном уровне

    Здоровье
    • 19 ноября, 2025
    • 17:16
    Депутат: Обеспечение лекарственными препаратами онкобольных не на должном уровне

    Несмотря на общее увеличение расходов на здравоохранение в бюджете на 2026 год, обеспечение лекарственными препаратами онкобольных все еще не на должном уровне.

    Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По его словам, в мире онкологические заболевания уже не считаются безнадежным диагнозом:

    "Благодаря современным терапиям и препаратам нового поколения большинство пациентов могут сохранять высокое качество жизни более десяти лет. По этой причине финансовая поддержка, предоставляемая в рамках государственной программы в этой сфере, должна быть увеличена".

    Махмудов отметил, что нынешние объемы финансирования недостаточны, если учитывать реальные мировые цены на лечение и количество пациентов:

    "В онкологии таргетные препараты продлевают жизнь пациентов на годы. Это и социальная ответственность, и защита человеческого капитала. Нагрузка на систему обязательного медицинского страхования в последние годы чрезмерно возросла. Полное возложение расходов на онкологические препараты на ОМС может создать пробелы в системе. Пациенты не могут оплачивать лечение самостоятельно. А неполная терапия напрямую ухудшает показатели выживаемости. Усиление государственных программ даст быстрый эффект - повысится качество жизни и шансы на выживание тысяч людей".

    Рашад Махмудов Бюджетный пакет Милли Меджлис онкобольные
    Deputat: Onkoloji xəstələr üçün dərman təminatı lazımi səviyyədə deyil

    Последние новости

    18:42

    Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%

    Энергетика
    18:31

    В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты

    Инфраструктура
    18:31

    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    Внешняя политика
    18:24

    В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"

    Финансы
    18:19

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В регионе
    18:19

    АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в Азербайджане

    Финансы
    18:10

    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане

    Медиа
    18:00

    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    В регионе
    17:56
    Фото

    Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

    Искусство
    Лента новостей