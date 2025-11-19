İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Deputat: Onkoloji xəstələr üçün dərman təminatı lazımi səviyyədə deyil

    Sağlamlıq
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:24
    Deputat: Onkoloji xəstələr üçün dərman təminatı lazımi səviyyədə deyil

    Gələn ilin büdcəsində səhiyyə xərclərində ümumi artıma baxmayaraq, onkoloji xəstələr üçün dərman təminatı hələ də lazımi səviyyədə deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov parlamentin bugünkü plenar iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada onkoloji xəstəlik ümidsiz diaqnoz kimi qəbul edilmir:

    "Müasir terapiyalar və yeni nəsil dərmanlar nəticəsində xəstələrin böyük əksəriyyəti on ildən daha uzun müddət yüksək həyat keyfiyyəti ilə yaşaya bilir. Bu səbəbdən də dövlətin onkoloji sahə üzrə proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan maliyyə dəstəyi mütləq şəkildə artırılmalıdır".

    R. Mahmudov deyib ki, mövcud rəqəmlər dünyadakı real müalicə qiymətləri və xəstələrin sayı nəzərə alındıqda kifayət etmir:

    "Onkologiyada target dərmanlar xəstənin ömrünü illərlə uzadır. Bu həm sosial məsuliyyət, həm də insan kapitalının qorunmasıdır. İcbari tibbi sığortanın (İTS) üzərinə düşən yük son illərdə həddindən artıq artıb. Onkoloji dərmanların tam İTS-in üzərinə qoyulması sistemdə boşluqlar yarada bilər. Xəstələrin öz cibindən müalicə olunması real deyil. Müalicənin yarımçıq qalması isə sağ qalma göstəricilərinə birbaşa mənfi təsir edir. Dövlət proqramları gücləndirildiyi halda nəticə dərhal görünəcək – minlərlə insanın həyat keyfiyyəti və sağ qalma şansı yüksələcək".

    Milli Məclis səhiyyə xərcləri Onkologiya Rəşad Mahmudov

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti