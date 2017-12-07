Депутат Евда Абрамов прооперирован в Национальном центре онкологии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов прооперирован в Национальном центре онкологии.

Об этом Report сообщил главный онколог Азербайджана Азад Керимли.

По его словам, депутат пришел в себя после наркоза, чувствует себя хорошо и уже разговаривает.

А.Керимли заявил, что взятые во время операции образцы будут дополнительно проанализированы: "Поэтому сейчас нельзя сказать, является ли депутат онкобольным или нет. Нужно дождаться результатов".

Что касается времени выписки Е.Абрамова, А.Керимли сказал, что это зависит от состояния больного.

Отметим, что первым информацию об ухудшении состояния Е.Абрамова распространил сайт unikal.org.