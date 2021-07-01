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"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили почти в 100 странах

"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили почти в 100 странах Штамм коронавируса "Дельта" присутствует в настоящее время по меньшей мере в 96 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку.
Здоровье
1 июля 2021 г. 21:38
Дельта-штамм коронавируса обнаружили почти в 100 странах

Штамм коронавируса "Дельта" присутствует в настоящее время по меньшей мере в 96 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в Женеве на брифинге для стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Дельта" является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", - сказал глава ВОЗ.

Гендиректор обратил внимание на тот факт, что в некоторых странах осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19. По словам Гебрейесуса, "чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения", что в свою очередь повышает риск летальных исходов.

Глава ВОЗ подчеркнул, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как "вирусы эволюционируют".

"Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу инфекции", - отметил он, назвав срочной задачей здравоохранения "использование всех имеющихся инструментов" для предотвращения распространения коронавируса.

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