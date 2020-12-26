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Что поможет укрепить легкие после коронавируса

Что поможет укрепить легкие после коронавируса Доктор медицинских наук и заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19.
Здоровье
26 декабря 2020 г. 05:16
Что поможет укрепить легкие после коронавируса

Доктор медицинских наук и заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал каким должно быть питание при восстановлении после COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, процесс восстановления легких у каждого проходит по-своему.

Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Но, в целом, организм способен восстановиться сам при условии нормального образа жизни, считает специалист. По его словам, в процессе восстановления важно правильно и разнообразно питаться, но не придумывать специальные диеты, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете.

"Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике. Когда живот раздут от газов, дышать становится тяжело. От этого, конечно, надо воздерживаться", – сказал Карабиненко.

Хорошее, полноценное, разнообразное питание можно дополнить специальной гимнастикой, что способствует не только укреплению легких, но и укреплению, прежде всего, иммунитета. Надо также следить за тем, как человек дышит, отметил врач.

"Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры – как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", – советует он.

Если человек курит, у него легкие никогда не восстановятся полностью, подчеркнул Карабиненко.

"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – отметил врач.

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