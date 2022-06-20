О нас

Число жертв коронавируса в мире превысило 6 миллионов человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 6 миллионов человек Число жертв коронавируса в мире достигло 6 340 234 человек.
Здоровье
20 июня 2022 г. 08:35
Число жертв коронавируса в мире превысило 6 миллионов человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 6 340 234 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заражения вирусом в отдельных странах. Согласно отчету, за последние сутки скончались еще 126 человек.

При этом число инфицированных COVID-19 в мире достигло 544 111 945, а выздоровевших за время пандемии составляет 519 350 180 человек.

Наибольшее количество смертей было зарегистрировано в США, где скончались 1 млн 38 289 человек. В США также самое большое количество зараженных коронавирусом в мире: 87 981 568 человек.

Бразилия занимает второе место по количеству смертей от коронавируса. В этой стране от COVID-19 скончались 669 062 человека. Индия в списке на третьем месте с 524 855 жертвами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 6 milyon nəfəri ötüb

Самое читаемое

Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi