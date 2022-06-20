Число жертв коронавируса в мире превысило 6 миллионов человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 6 340 234 человек.

Число жертв коронавируса в мире достигло 6 340 234 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику заражения вирусом в отдельных странах. Согласно отчету, за последние сутки скончались еще 126 человек.

При этом число инфицированных COVID-19 в мире достигло 544 111 945, а выздоровевших за время пандемии составляет 519 350 180 человек.

Наибольшее количество смертей было зарегистрировано в США, где скончались 1 млн 38 289 человек. В США также самое большое количество зараженных коронавирусом в мире: 87 981 568 человек.

Бразилия занимает второе место по количеству смертей от коронавируса. В этой стране от COVID-19 скончались 669 062 человека. Индия в списке на третьем месте с 524 855 жертвами.