Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 562,4 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 562 443 449, летальных исходов - 6 369 529 человек.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Так, в США число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило 89 542 107 и 1 023 799, Индии - 43 767 534 и 525 760, Бразилии - 33 301 118 и 675 350.
По Франции, Германии и Великобритании данные не обновлены.