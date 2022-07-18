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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 562,4 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 562,4 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 562 443 449, летальных исходов - 6 369 529 человек.
Здоровье
18 июля 2022 г. 11:01
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 562,4 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 562 443 449, летальных исходов - 6 369 529 человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Так, в США число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило 89 542 107 и 1 023 799, Индии - 43 767 534 и 525 760, Бразилии - 33 301 118 и 675 350.

По Франции, Германии и Великобритании данные не обновлены.

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