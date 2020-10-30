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Число заражений коронавирусом в мире превысило 45 млн

Число заражений коронавирусом в мире превысило 45 млн Количество случаев заражения коронавирусом нового типа (COVİD-19) во всем мире превысило 45 млн
Здоровье
30 октября 2020 г. 05:54
Число заражений коронавирусом в мире превысило 45 млн

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа (COVİD-19) во всем мире превысило 45 млн.

Как передает Report, согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на вечер 29 октября число случаев заражения опасной инфекцией достигло 45 064 700.

Число летальных исходов из-за COVİD-19 составило 1 183 078, вылечившихся 32 856 483.

В США зарегистрировано наибольшее число случаев заражения COVİD-19 и летальных исходов.

Число случаев заражения коронавирусом в Штатах составило 9 148 462, из-за опасной инфекции умерли 233 565 человека.

Далее следуют Индия (8 71 189), Бразилия (5 474 840), Россия (1 581 693), Франция (1 235 132), Испания (1 194 681), Аргентина (1 130 533), Колумбия (1 41 935), Великобритания (965 340) и Мексика (906 863) и Перу (894 928).

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 45 milyon nəfəri ötdü

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