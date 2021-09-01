Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 876 пациентов излечились

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 876 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 41 человека.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразился 428 736 человек. Из них излечились 370 002 человека, скончались 5 677 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 53 057 человек.

За последние сутки в стране было проведено 19 102, в общей сложности – 4 481 039 тестов.