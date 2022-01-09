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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 305 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 305 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 305 млн 197 тыс. 002.
Здоровье
9 января 2022 г. 12:43
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 305 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 305 млн 197 тыс. 002.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 484 тыс. 487 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. В Штатах выявлен 59 млн 767 тыс. 221 инфицированный COVID-19, умерли 837 264 человека. В Индии число случаев заражения достигло 35 млн 528 тыс. 004, а число погибших - 483 790.

В Бразилии заразились 22 млн 499 тыс. 525 человек, из них скончался 619 981.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı 305 milyonu ötüb

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