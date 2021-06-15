Число умерших от коронавируса в США превысило 600 тысяч

Число умерших из-за последствий заражения COVID-19 в США достигло 600 039.

Число умерших из-за последствий заражения COVID-19 в США достигло 600 039.

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 граждан.

Предыдущая значительная отметка по числу умерших из-за коронавируса в Соединенных Штатах - 500 тыс. человек - была достигнута 23 февраля. С начала пандемии в мире заразились около 176,3 млн человек, более 3,8 млн умерли.