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Число умерших от коронавируса в США превысило 600 тысяч

Число умерших от коронавируса в США превысило 600 тысяч Число умерших из-за последствий заражения COVID-19 в США достигло 600 039.
Здоровье
15 июня 2021 г. 22:10
Число умерших от коронавируса в США превысило 600 тысяч

Число умерших из-за последствий заражения COVID-19 в США достигло 600 039.

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 граждан.

Предыдущая значительная отметка по числу умерших из-за коронавируса в Соединенных Штатах - 500 тыс. человек - была достигнута 23 февраля. С начала пандемии в мире заразились около 176,3 млн человек, более 3,8 млн умерли.

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