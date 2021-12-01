Число смертей из-за COVID-19 в мире за неделю снизилось на 10%

Почти 3,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 47 тыс. умерли.

Почти 3,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 47 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущими семью днями, а число летальных исходов уменьшилось на 10%.

На Европу приходится 70% зафиксированных за неделю случаев заражения и 61% смертей: отмечен прирост заболеваемости на 7%, тогда как смертность снизилась на 2%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 93%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24%). В то же время существенно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 24%) и Юго-Восточной Азии (на 11%). Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 26%) и Африке (на 7%), но сократилась в Америке (на 36%) и Восточном Средиземноморье (на 8%).

Продолжающий доминировать в мире штамм "дельта" за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, отмечает ВОЗ. Что касается омикрон-штамма, то, согласно бюллетеню, о нем "поступили сообщения из ограниченного числа стран". ЮАР, где находится эпицентр распространения этого варианта, "недавно испытала резкий рост числа случаев заражения в целом ряде провинций".

По данным на 30 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 261 435 768 случаев заражения коронавирусом и 5 207 634 летальных исхода. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 398 754, умер 5 901 человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зафиксировано в США - 47 945 945. Далее следуют Индия (34 587 822) и Бразилия (22 080 906). Летальных исходов больше всего в США - 773 083, вторую строчку занимает Бразилия (614 278), третью - Индия (468 980).