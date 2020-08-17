О нас
Report Georgia

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн Число подверженных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 21,827 млн.
Здоровье
17 августа 2020 г. 23:19
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн

Число подверженных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 21,827 млн.

Как передает Report, согласно обновленным данным сайта Worldometer, число случаев заражения опасной инфекцией достигло 21 827 459.

Из-за COVID-19 скончались уже 773 095 человек, вылечились – 14 564 827. При этом лечение 6 489 537 больных продолжается.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов зарегистрировано в США.

Коронавирус выявлен в Штатах уже у 5 566 632 человек. Из-за опасной инфекции скончались 173 128 американцев.

Ниже приведен список стран, где число летальных исходов превышает 5 тысяч:

Бразилия (107 879), Мексика (56 757), Индия (51 045), Великобритания (41 366), Италия (35 396), Франция (30 410), Испания (28 617), Перу (26 281), Иран (19 639), Россия (15 685), Колумбия (15 097), ЮАР (11 839), Чили (10 452), Бельгия (9 939), Германия (9 290), Канада (9 026), Пакистан (6 175), Нидерланды (6 172), Индонезия (6 150), Эквадор (6 070), Турция (5 974), Ирак (5 860), Швеция (5 783), Аргентина (5 703) и Египет (5 160).

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanlar sayı 22 milyona yaxınlaşdı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов
Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов
18 августа 2020 г. 00:12
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19
17 августа 2020 г. 22:58
Врач назвала вредный для почек продукт
Врач назвала вредный для почек продукт
17 августа 2020 г. 21:58
Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно
Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно
17 августа 2020 г. 18:25
В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом
17 августа 2020 г. 17:52
Привычки, которые помогут укрепить иммунную систему во время пандемии
Привычки, которые помогут укрепить иммунную систему во время пандемии
17 августа 2020 г. 12:59
Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии
Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии
17 августа 2020 г. 12:44
Аэропорт Дубая начал использовать собак для выявления коронавируса
Аэропорт Дубая начал использовать собак для выявления коронавируса
17 августа 2020 г. 04:32
Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса
Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса
17 августа 2020 г. 03:13
Названы смертельно опасные продукты
Названы смертельно опасные продукты
17 августа 2020 г. 00:20

Последние новости

00:12
Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов Здоровье
23:47
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного Внешняя политика
23:36
"Барселона" объявила об отставке СетьенаОФИЦИАЛЬНО Футбол
23:29
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
23:19
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн Здоровье
22:58
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19 Здоровье
22:50
Жертвами наводнений в Индии стали около 900 человек Другие страны
22:39
Авария в Товузе, есть пострадавшие Происшествия
22:18
Клуб Примеры близок к банкротству Футбол
21:58
Врач назвала вредный для почек продукт Здоровье
21:37
Министр образования произвел новые назначения Наука и образование
21:22
Курс биткойна достиг максимума с августа 2019 года Финансы
21:09
Акции Apple будут торговаться на Мосбирже ИКТ
20:52
Власти Ливана продлили чрезвычайное положение в Бейруте Другие страны
20:43
Нефтегазовая компания Австралии забрала у "Лукойла" сделку в Сенегале Энергетика
Вся новостная лента