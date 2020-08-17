Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн

Число подверженных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 21,827 млн.

Число подверженных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 21,827 млн.

Как передает Report, согласно обновленным данным сайта Worldometer, число случаев заражения опасной инфекцией достигло 21 827 459.

Из-за COVID-19 скончались уже 773 095 человек, вылечились – 14 564 827. При этом лечение 6 489 537 больных продолжается.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов зарегистрировано в США.

Коронавирус выявлен в Штатах уже у 5 566 632 человек. Из-за опасной инфекции скончались 173 128 американцев.

Ниже приведен список стран, где число летальных исходов превышает 5 тысяч:

Бразилия (107 879), Мексика (56 757), Индия (51 045), Великобритания (41 366), Италия (35 396), Франция (30 410), Испания (28 617), Перу (26 281), Иран (19 639), Россия (15 685), Колумбия (15 097), ЮАР (11 839), Чили (10 452), Бельгия (9 939), Германия (9 290), Канада (9 026), Пакистан (6 175), Нидерланды (6 172), Индонезия (6 150), Эквадор (6 070), Турция (5 974), Ирак (5 860), Швеция (5 783), Аргентина (5 703) и Египет (5 160).

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).