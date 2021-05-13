Число случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 160 миллионов.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 160 миллионов.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, теперь общее число случаев составляет 160 450 504. В общей сложности скончались 3 331 258 пациентов с диагностированным COVID-19.

На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 32,8 миллиона случаев. Следом идут Индия (более 23,7 миллиона) и Бразилия (более 15,3 миллиона).