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Число случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 160 миллионов.
Здоровье
13 мая 2021 г. 10:28
Число случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 160 миллионов.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, теперь общее число случаев составляет 160 450 504. В общей сложности скончались 3 331 258 пациентов с диагностированным COVID-19.

На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 32,8 миллиона случаев. Следом идут Индия (более 23,7 миллиона) и Бразилия (более 15,3 миллиона).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 160 milyonu keçdi
Версия на английском языке Global COVID case count exceeds 160 million

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