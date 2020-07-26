Число коронавирусных больных в реанимации увеличилось

Сообщается, что в настоящее время число пациентов с COVID-19 в Азербайджане, находящихся в реанимационных отделениях больниц, составляет 314. Вчера эта цифра была равна 313

В Азербайджане выросло число число находящихся в реанимации больных коронавирусом.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что в настоящее время число пациентов с COVID-19 в Азербайджане, находящихся в реанимационных отделениях больниц, составляет 314. Вчера эта цифра была равна 313.

Число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет 70 человек. Вчера таких пациентов было 76.