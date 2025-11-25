Четверо пострадавших при взрыве на объекте в Баку выписаны домой
Здоровье
- 25 ноября, 2025
- 10:14
Четверо пострадавших при взрыве на объекте на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку выписаны домой.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.
По данным ведомства, 24 ноября около 09:00 на объекте произошел взрыв, в результате которого пять человек получили травмы и были доставлены в Клинический медицинский центр.
Один из пострадавших - мужчина - получил термический ожог. У еще четырех (одного мужчины и трех женщин) диагностированы сочетанные травмы различных частей тела.
После оказания необходимой медицинской помощи четверо пострадавших были выписаны для амбулаторного лечения. Один человек направлен в специализированное медицинское учреждение.
