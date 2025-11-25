Bakıda partlayış baş verən obyektdə xəsarət alanların son durumu açıqlanıb
Sağlamlıq
- 25 noyabr, 2025
- 09:20
Bakıda "AFEN Plaza"da partlayış baş verən obyektdə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən beş nəfərdən dördü evə buraxılıb.
TƏBİB-dən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, onlara zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicəyə göndəriliblər.
Eyni zamanda qeyd olunub ki, digər bir nəfər aidiyyəti üzrə tibb müəssisəsinə yönləndirilib.
Xatırladaq ki, noyabrın 24-ü saat 09:00 radələrində Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsində obyektdə partlayış baş verib. Nəticədə beş nəfər xəsarət alaraq Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub. Onlardan bir kişi termiki yanıq, dörd nəfərə isə (biri kişi, üçü qadın) bədənin müxtəlif nahiyələrinin müştərək travmaları diaqnozu təyin olunub.
Son xəbərlər
10:43
Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:42
Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilibDaxili siyasət
10:39
Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcəkRegion
10:37
"Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!Biznes
10:36
Foto
Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilirASK
10:35
Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"Energetika
10:31
Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyirFutbol
10:20
Foto
Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürübEnergetika
10:10