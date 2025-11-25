İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Bakıda partlayış baş verən obyektdə xəsarət alanların son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:20
    Bakıda partlayış baş verən obyektdə xəsarət alanların son durumu açıqlanıb

    Bakıda "AFEN Plaza"da partlayış baş verən obyektdə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən beş nəfərdən dördü evə buraxılıb.

    TƏBİB-dən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, onlara zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicəyə göndəriliblər.

    Eyni zamanda qeyd olunub ki, digər bir nəfər aidiyyəti üzrə tibb müəssisəsinə yönləndirilib.

    Xatırladaq ki, noyabrın 24-ü saat 09:00 radələrində Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsində obyektdə partlayış baş verib. Nəticədə beş nəfər xəsarət alaraq Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub. Onlardan bir kişi termiki yanıq, dörd nəfərə isə (biri kişi, üçü qadın) bədənin müxtəlif nahiyələrinin müştərək travmaları diaqnozu təyin olunub.

