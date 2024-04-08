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Черный чай инактивирует COVID-19

Черный чай инактивирует COVID-19 Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что чай без молока и сахара способен инактивировать SARS-CoV-2 в слюне, что частично препятствует проникновению вируса в нижние отделы дыхательной системы.
Здоровье
8 апреля 2024 г. 23:10
Черный чай инактивирует COVID-19

Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что чай без молока и сахара способен инактивировать SARS-CoV-2 в слюне, что частично препятствует проникновению вируса в нижние отделы дыхательной системы.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Food and Environmental Virology (FEV).

Целью исследования ученых из США было изучение антибактериальных и противовирусных свойств пяти сортов чая (зеленого, черного, малинового зингера, эвкалиптового и мятного). Исследователи приготовили напитки без добавления молока и сахара, используя один чайный пакетик каждого сорта на чашку. Затем чаю дали настояться в течение десяти минут и поочередно добавили к образцам слюны зараженных коронавирусом людей в пробирках.

Результаты эксперимента показали, что все пять видов чая снижали активность вируса как минимум на 96% в течение 10 секунд пребывания в образцах слюны. Самыми выраженными противовирусными свойствами обладал черный чай — он оказался способен инактивировать SARS-CoV-2 на 99,9%.

Ученые отметили, что вирус изначально размножается внутри полости рта и проходит через ротоглотку, прежде чем достичь легких. Его инактивация во рту может препятствовать проникновению в нижние отделы дыхательной системы. По словам исследователей, антибактериальным и противовирусным действием чай обязан полифенолам — особым растительным соединениям в его составе. Чтобы выяснить, эффективно ли полоскание рта чаем в борьбе с коронавирусом в реальных условиях, нужны дополнительные исследования с участием людей.

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Версия на азербайджанском языке Qara çay koronavirusu təsirsiz hala gətirir

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