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ЦГЭ: В Азербайджане достаточно вакцин против кори

ЦГЭ: В Азербайджане достаточно вакцин против кори В Азербайджане имеются достаточные запасы вакцин против кори.
Здоровье
27 декабря 2023 г. 17:00
ЦГЭ: В Азербайджане достаточно вакцин против кори

"В Азербайджане имеются достаточные запасы вакцин против кори".

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, вакцины против кори, имеющиеся в наличии в государственных или частных медицинских учреждениях, разнятся только страной-производителем: “В государственные медицинские учреждения Азербайджана поставляются вакцины индийского производства. Все вакцины, которые вводятся в государственных медицинских учреждениях, произведены в Индии. Они безопасны и хорошего качества. Необходимо вакцинироваться обеими дозами”.

A.Алиева отметила, что случаи заражения корью регистрируются в большинстве районов: “Несмотря на то, что в течение этого месяца показатель заболеваемости снизился, факты все же есть”.

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Версия на английском языке Epidemiology Center: Azerbaijan has enough vaccine against measles
Версия на азербайджанском языке GEM: "Azərbaycanda qızılca əleyhinə kifayət qədər vaksin ehtiyatı var"

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