ЦГЭ: В Азербайджане достаточно вакцин против кори

В Азербайджане имеются достаточные запасы вакцин против кори.

"В Азербайджане имеются достаточные запасы вакцин против кори".

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, вакцины против кори, имеющиеся в наличии в государственных или частных медицинских учреждениях, разнятся только страной-производителем: “В государственные медицинские учреждения Азербайджана поставляются вакцины индийского производства. Все вакцины, которые вводятся в государственных медицинских учреждениях, произведены в Индии. Они безопасны и хорошего качества. Необходимо вакцинироваться обеими дозами”.

A.Алиева отметила, что случаи заражения корью регистрируются в большинстве районов: “Несмотря на то, что в течение этого месяца показатель заболеваемости снизился, факты все же есть”.