Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса

Возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной "простудой".

Возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной "простудой".

Как передает Report со ссылкой на Spectator , об этом считает профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

"Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды. Действительно симптомы уже становятся более привычными: вариант "дельта" обычно проявляется в виде боли в горле и насморка", - говорится в статье Хантера, опубликованной в журнале.

Хантер предположил, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и засильем инфекции.

Ученый напомнил, что многие коронавирусы наиболее активны зимой - и возбудитель COVID- 19 может не стать исключением: "мы будем наблюдать зимние пики долгие годы и даже десятилетия, но со все меньшим и меньшим количеством смертей".

Профессор не отрицает, что новые варианты вируса создают проблемы в возвращении к "нормальной жизни", потому что они намного более заразны или потому, что у них отсутствует иммунитет. Однако есть основания полагать, что "дельта"-штамм может быть конечной точкой развития SARS-CoV-2 - наиболее "популярный" вариант вскоре становится доминирующим, и эволюция резко замедляется.

По словам Хантера, худшая часть пандемии уже позади, но ревакцинация все еще необходима.