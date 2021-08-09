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Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса

Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса Возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной "простудой".
Здоровье
9 августа 2021 г. 08:42
Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса

Возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной "простудой".

Как передает Report со ссылкой на Spectator, об этом считает профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

"Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды. Действительно симптомы уже становятся более привычными: вариант "дельта" обычно проявляется в виде боли в горле и насморка", - говорится в статье Хантера, опубликованной в журнале.

Хантер предположил, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и засильем инфекции.

Ученый напомнил, что многие коронавирусы наиболее активны зимой - и возбудитель COVID- 19 может не стать исключением: "мы будем наблюдать зимние пики долгие годы и даже десятилетия, но со все меньшим и меньшим количеством смертей".

Профессор не отрицает, что новые варианты вируса создают проблемы в возвращении к "нормальной жизни", потому что они намного более заразны или потому, что у них отсутствует иммунитет. Однако есть основания полагать, что "дельта"-штамм может быть конечной точкой развития SARS-CoV-2 - наиболее "популярный" вариант вскоре становится доминирующим, и эволюция резко замедляется.

По словам Хантера, худшая часть пандемии уже позади, но ревакцинация все еще необходима.

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Версия на английском языке British scientist predicts future of coronavirus

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