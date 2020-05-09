Наверх

Больницы модульного типа могут быть преобразованы в полевые госпитали

Больницы модульного типа могут быть преобразованы в полевые госпитали

"Пандемия коронавируса все еще продолжается. Вирус никуда не делся, он среди нас. Чем больше контактов, тем больше вирус будет распространяться".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Актуальность больниц модульного типа никогда не исчезнет. Наша страна живет в условиях войны. Но после полного устранения пандемии коронавируса больницы модульного типа в будущем могут быть преобразованы в полевые госпитали", - сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!