Больницы модульного типа могут быть преобразованы в полевые госпитали

"Пандемия коронавируса все еще продолжается. Вирус никуда не делся, он среди нас. Чем больше контактов, тем больше вирус будет распространяться".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Актуальность больниц модульного типа никогда не исчезнет. Наша страна живет в условиях войны. Но после полного устранения пандемии коронавируса больницы модульного типа в будущем могут быть преобразованы в полевые госпитали", - сказал он.