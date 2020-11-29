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Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса

Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок.
Здоровье
29 ноября 2020 г. 06:55
Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса

Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок.

Как передает Report, об этом сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"Не очень понятно, как разносятся вирусы между норочьими фермами, считается, что птицы переносят на лапках. Было исследование, которое подтверждало, что чайки садятся в грязь и фекалии, пачкаются и становятся механическими переносчиками вируса. Но это могут быть и другие птицы", - сказала Воронцова.

Она напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии.

"Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Это центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок - более тысячи. Эта история шла параллельно на нескольких фермах, но не на всех. Было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок", - уточнила Воронцова.

Как отметила биолог, было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины.

"В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать", - сказала собеседница агентства.

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