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Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса В следующем году острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации.
Здоровье
9 декабря 2021 г. 12:13
Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса
Билл Гейтс

В следующем году острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким мнением в своем личном блоге поделился основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Он признался, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта", а также не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать привиться и носить маски.

"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", – заявил он.

Несмотря на то, что "омикрон"-штамм вызывает беспокойство, в настоящее время мировое сообщество лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, отметил Гейтс.

Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 266 млн заразившихся, 5,3 млн из которых спасти не удалось. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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Версия на английском языке Bill Gates reveals when coronavirus pandemic may end

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