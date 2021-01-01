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Бахрам Багирзаде: К сожалению, я не смог быть с ней в ее последние дни и минуты

Бахрам Багирзаде: К сожалению, я не смог быть с ней в ее последние дни и минуты "Сегодня не стало моей мамы… Коронавирус отнял еще одну жизнь… Но я верю, что она в лучшем из миров, потому что мама прожила очень светлую и достойную жизнь и исполнила свой долг перед Всевышним - мама была замечательной дочерью, супругой, самой лучшей м
Здоровье
1 января 2021 г. 22:32
Бахрам Багирзаде: К сожалению, я не смог быть с ней в ее последние дни и минуты
Бахрам Багирзаде и Тахира Эфендиева

"Сегодня не стало моей мамы… Коронавирус отнял еще одну жизнь… Но я верю, что она в лучшем из миров, потому что мама прожила очень светлую и достойную жизнь и исполнила свой долг перед Всевышним - мама была замечательной дочерью, супругой, самой лучшей мамой на свете для нас с сестрой и очень верующим человеком".

Как передает Report, эти слова заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде написал в своем аккаунте в социальной сети в связи со смертью матери.

"К сожалению, я не смог быть с ней в ее последние дни и минуты, но я знаю, что несмотря на тяжелейшее состояние и кому, до последнего мгновения своей земной жизни она молила Бога о здоровье для нас, ее детей… Своим уходом она приняла весь удар от вируса на себя и вымолила жизнь и здоровье для меня, сестры и всех своих родных, потому что нет на этом свете ничего сильнее, чем молитва Матери… Allah rəhmət eləsin… Берегите себя, дорогие друзья, берегите своих близких, сражайтесь за их здоровье, чтобы сохранить им жизнь…

Я благодарю всех, кто поддержал меня в эти тяжелейшие минуты звонками, сообщениями, письмами. Простите, что не смог ответить каждому, кто выразил мне соболезнование. Большое спасибо за ваше сочувствие и сострадание… светлая память всем нашим ушедшим…", - добавил заслуженный артист.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadə: Təəssüf ki, son dəqiqələrində anamın yanında ola bilmədim

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